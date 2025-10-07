CNN: США готовы юридически обосновать удары по наркокартелям

Министерство юстиции США подготовило документ, юридически обосновывающий нанесение ударов по наркокартелям. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, документ носит засекреченный статус.

В заключении Минюста утверждается, что президент США уполномочен отдавать санкции на применение силы «против широкого спектра картелей», которые представляют «непосредственную угрозу для американцев». Причем в список могут входить не только картели, ранее признанные террористическими организациями.

3 октября Пентагон отчитался об очередном «смертоносном ударе по судну» наркоторговцев. А 5 октября президент США Дональд Трамп анонсировал «второй этап» борьбы с наркокартелями Латинской Америки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венесуэле пригрозили второй фазой».

Влад Никифоров