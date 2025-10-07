«Ведомости»: правительство РФ намерено упростить лицензирование продаж алкоголя

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в предложенный Минфином РФ законопроект, упрощающие выдачу лицензий на торговлю алкогольной продукцией, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота …» были опубликованы в сентябре 2024 года.

Одобренный законопроект предусматривает с 1 марта 2026 года сокращение перечня документов для получения лицензий на розничную торговлю алкопродукцией. Сократятся и сроки рассмотрения заявлений на осуществление данного вида деятельности — с 30 до 15 рабочих дней.

В конце сентября «Ъ» сообщал о сокращении продаж в России водки и коньяка — из-за роста акцизов и минимальной розничной цены по итогам января—августа оно составило 3,94% и 9,57% в годовом выражении соответственно. В регионах, где вводились дополнительные ограничения на дистрибуцию спиртного, падение ожидаемо оказалось еще более выраженным. По прогнозам экспертов, снижение спроса на эти напитки приведет к падению розлива высокоградусного алкоголя по итогам года примерно на 6–7%.

Эрнест Филипповский