Драма провинциального разлива

Из-за роста акцизов и минимальной розничной цены продажи водки и коньяка в России по итогам января—августа 2025 года сократились почти на 4% и 10% соответственно. В регионах, где в этом году ввели дополнительные ограничения на дистрибуцию спиртного, падение ожидаемо оказалось более выраженным. Например, в Вологодской области, где с весны действуют жесткие ограничения на розничную продажу алкоголя, спрос на водку упал примерно на 13%, на коньяк — на 20%. Часть продаж такой продукции могла перейти в теневой сегмент, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе—августе 2025 года розничные продажи водки в среднем по России сократились на 3,94%, до 47,82 млн декалитров (дал), следует из данных ЕГАИС. Покупки коньяка в стране за аналогичный период снизились на 9,57% год к году, до 8,19 млн дал. Основной причиной падения продаж крепкого алкоголя в текущем году стало повышение минимальных розничных цен (МРЦ) и акциза на спирт. С начала 2025 года акциз на этиловый спирт подняли на 15%, до 740 руб. за 1 л. МРЦ у водки увеличили на 16,7%, до 349 руб., коньяка — более чем на 17%, до 651 руб. Как ранее прогнозировали на рынке, снижение спроса на такие напитки приведет к падению розлива высокоградусного алкоголя по итогам 2025 года примерно на 6–7% (см. “Ъ” от 8 июля).

Топ-10 регионов по снижению розничных продаж водки в январе—августе 2025 года Выйти из полноэкранного режима Регион Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Вологодская область 574,4 -12,76 Сахалинская область 320,9 -9,84 Бурятия 216,2 -9,46 Магаданская область 81,2 -9,29 Коми 458,8 -8,6 Мордовия 251 -7,97 Камчатский край 157,2 -7,97 Хабаровский край 655,5 -7,67 Костромская область 265,1 -7,39 Томская область 307,2 -7,03 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

В регионах, где в текущем году начали действовать дополнительные ограничения на реализацию спиртных напитков, спрос ожидаемо падает опережающими темпами. В апреле 2024 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий местным властям дополнительно ограничивать розничную продажу спиртного, в том числе и по времени, в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. По данным комитета Госдумы по экономической политике, к концу января 2025 года 63 из 89 субъектов РФ ввели различные меры, среди них Кировская, Амурская, Иркутская области, Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область и другие.

Топ-10 регионов по снижению розничных продаж коньяка в январе—августе 2025 года Выйти из полноэкранного режима Регион Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Тува 3,2 -23 Вологодская область 59,4 -20 Бурятия 29 -14 Кемеровская область 120,3 -14 Томская область 52,1 -14 Волгоградская область 97,5 -13 Карелия 50,9 -13 Архангельская область 63,5 -13 Краснодарский край 363,2 -13 Ростовская область 203,8 -12 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Наиболее резонансные антиалкогольные меры были приняты в Вологодской области с весны 2025 года. В регионе было разрешено торговать спиртным только в течение двух часов по будним дням — с 12 до 14. Продажи водки в регионе снизились на 12,76%, до 574,4 тыс. дал, коньяка — на 19,53%, до 59,4 тыс. дал.

Схожая картина наблюдается в других субъектах РФ с дополнительным регулированием. На Камчатке продажи водки сократились на 7,97%, до 157,19 тыс. дал., в Костромской области — на 7,39%, до 265,12 тыс. дал, в Мурманской — на 5,25%, до 314,26 тыс. дал, в Калужской — почти на 6%, до 413,06 тыс. дал, в Коми — на 8,62%, до 458,8 тыс. дал, в Карелии — на 5,52%, до 360,6 тыс. дал.

В Бурятии в январе—августе 2025 года спрос на водку сократился на 9,46%, до 397,05 тыс. дал, а в Забайкалье, где тоже действуют ограничения на розничные продажи, наоборот, увеличился на 2,84%, до 446,8 тыс. дал. В то же время самый выраженный рост продаж водки наблюдается в Северной Осетии — на 16,44%, Карачаево-Черкесии — на 14,06% и Ингушетии — на 10,6%.

В регионах, где вводятся ограничения, на первых порах действительно наблюдается снижение отгрузок, отмечает директор Stellar Group Александр Гревцов. Сейчас сети перестраиваются под новые регламенты, например, закрывают часть магазинов в жилых домах, но в последующем открывают уже в новых местах, добавляет он. Тем не менее, по словам эксперта, уже ведется планирование поставок перед новогодними праздниками и заказы ожидаются на сопоставимом уровне с предновогодним всплеском прошлого года.

Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Татспиртпрома» Юрий Карякин говорит, что на их компании введенные в регионах ограничения на реализацию алкоголя существенного влияния не оказывают. Сегодня ограничения легальной розничной продажи в ряде случаев предполагают закрытие лицензированных торговых точек, отмечают в «Росалкогольтабакконтроле». Такие меры прежде всего приводят к появлению альтернативных каналов сбыта и росту доли нелегальной продукции, добавляют там. Безусловно, если закрыть большинство легальных магазинов, произойдет снижение объемов продаж, но это никак не скажется на реальном потреблении, говорят в службе.

В минпромторге Бурятии сообщили “Ъ”, что с марта по май лицензий на реализацию алкоголя лишились 248 объектов, не соответствующих требованиям нового закона. На сегодняшний день в республике 229 организаций имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах и местах общественного питания, они осуществляют деятельность в более чем 2,4 тыс. торговых объектах и объектах общественного питания, уточняют в министерстве. В общественной палате Республики Коми заявили “Ъ”, что введенные в регионе антиалкогольные меры привели к снижению концентрации в общественных местах граждан «в подпитии» и уменьшению числа нарушений общественного порядка на улицах.

Владимир Комаров; Влад Никифоров, Иркутск; Дарья Шучалина, Сыктывкар