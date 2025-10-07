«Союзмультфильм» судится с 26 компаниями по защите авторских прав

В судах Москвы зарегистрировано 26 новых исков студии «Союзмультфильм» к компаниям, которые неправомерно используют персонажей мультфильмов в коммерческих целях. По данным «РИА Новости», иски были поданы в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский суды.

Чаще всего суды принимают решение в пользу истца. Так предпринимателей, использовавших изображения Чебурашки и крокодила Гены было взыскано 100 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

В конце сентября стало известно, что Росимущество намерено до окончания года продать долю в «Союзмультфильме». Это может принести бюджету 1,12 млрд руб.

Влад Никифоров