Венесуэла предупредила США о возможной атаке на американское посольство

Глава Национальной ассамблеи и делегации Венесуэлы по диалогу с США Хорхе Родригес сообщил, что сторонники экстремистских праворадикальных движений Венесуэлы предпринимают попытки «заложить смертоносную взрывчатку в посольство США в Каракасе». По его словам, предупреждение передано Соединенным Штатам «по трем разным каналам».

Как сообщает AP News, предполагаемые экстремисты могут выдавать себя «за сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро». Госдепартамент США не прокомментировал агентству по ситуации.

Сейчас посольство США в Венесуэле не работает. Однако в нем находится персонал, «отвечающий за безопасность и содержание помещений». Власти Венесуэлы уверяют, что со своей стороны «усилили меры безопасности вокруг дипломатического объекта».

Влад Никифоров