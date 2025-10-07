Лукашенко поручил ввести запрет на повышение цен в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил любое повышение цен в стране. Распоряжение было отдано незамедлительно во время совещания с представителями экономического блока правительства и парламента.

«С 6-го числа запрещается всякий рост цен. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены»,— цитирует главу государства агентство «БелТА».

Президент объяснил это решение необходимостью борьбы с высоким уровнем инфляции. Он пообещал, что страна избежит товарного дефицита, и предупредил чиновников о персональной ответственности за высокие цены.