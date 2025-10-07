Трамп заявил, что хочет сохранить ООН в Нью-Йорке из-за «огромного потенциала»

Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в том, чтобы штаб-квартира Организации Объединенных Наций (ООН) оставалась в Нью-Йорке.

«Я все равно хочу, чтобы она осталась в Нью-Йорке, потому что считаю, что у Организации Объединенных Наций — огромный потенциал, если ею правильно управлять»,— сказал он.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял об «огромном потенциале» организации. Выступая на Генассамблее ООН в сентябре, он сказал, что с момента вступления в должность президента остановил семь войн, хотя, по его мнению, за урегулирование этих конфликтов должна была отвечать ООН. Президент США также выражал сомнения в в способности ООН сохранить существование в нынешнем виде.