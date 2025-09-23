Трамп обвинил ООН в бездействии при решении мировых конфликтов

Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента вступления в должность остановил семь войн, в то время как за урегулирование этих конфликтов должна была отвечать ООН. По его словам, у организации «огромный потенциал», но она его не реализует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Мне ни разу никто не позвонил из ООН и не предложил помощь. Неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер, вот что я получил от ООН»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН. «А в чем цель ООН? У организации огромнейший потенциал, я всегда об этом говорю, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас»,— заявил президент.

Новость дополняется