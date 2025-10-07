NYT: Трамп приказал прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить все дипломатические усилия по урегулированию напряженности с Венесуэлой. Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации издания, ранее переговоры с венесуэльскими властями, включая президента Николаса Мадуро, на протяжении нескольких месяцев вел посланник Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. На прошлой неделе глава Белого дома приказал остановить все контакты. The New York Times отмечает, что глава Госдепартамента Марко Рубио счел усилия господина Гренелла бесполезными.

Администрация Трампа уже разработала планы возможных боевых действий, которые могут включать операции по «свержению правительства Николаса Мадуро», добавила NYT.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с наркотрафиком. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США продолжат атаковать суда, предположительно связанные с венесуэльскими наркокартелями, которые, по его словам, возглавляет сам господин Мадуро.