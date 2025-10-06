Силы ПВО сбили 8 БПЛА за два часа

С 20:40 до 23:00 мск 6 октября средства ПВО уничтожили восемь БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. Четыре — над Курской областью, еще два — над Брянской, а также по одному дрону над Белгородской областью и Крымом.

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, в результате атаки пострадал мужчина, который передвигался на велосипеде — его доставили в больницу. В Брянской области разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.