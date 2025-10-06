Наставник «Локомотива» после матча со СКА: хорошо, что находим пути к победе

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли рассказал, что в команде пытаются решить проблему с большим количеством удалений и улучшить игру в большинстве, однако и с этими недостатками удается «находить путь к победе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

После матча 6 октября с санкт-петербургским СКА, в котором «железнодорожники» одержали победу со счетом 4:2, наставник сообщил, что из-за удалений старт игры оказался для его подопечных сложным.

«Из-за этого отдали инициативу сопернику. СКА, как и мы, быстрая команда, хорошо катается. Инициатива была в их руках. Хорошо, что даже в этот период мы смогли повести в счете. В третьем периоде все было наоборот: играли в большинстве, были хорошие возможности, но соперник сравнял счет. Здорово, что ребята проявили характер, и Максим Шалунов забил победный гол»,— сказал Хартли.

В текущем регулярном чемпионате «Локомотив» является самой удаляемой командой лиги. Шесть нарушений у «железнодорожников» зафиксировали в игре 6 октября. Боб Хартли сообщил, что ситуацию стараются исправить.

«Из-за большого количества удалений меньше играем в атаке, некоторые нападающие получают меньше игрового времени, а лучшие игроки соперника проводят много времени на площадке. Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений»,— пояснил наставник.

Журналисты заметили, что «Локомотиву» вновь не удалось реализовать большинство. Но, по словам Хартли, и эту ситуацию исправляют.

«Сегодня было много шансов: где-то вратарь соперника хорошо сыграл, где-то броски были не совсем точными. Понравилось, как ходила шайба. Иногда можем принимать решения получше. Главное, что команда выигрывает, а большинство будет становиться лучше, будем забивать»,— рассказал главный тренер.

Под конец игры 6 октября нападающий СКА Сергей Плотников, пытаясь применить силовой прием, грубо врезался в защитника «Локомотива» Андрея Сергеева, за что получил штраф. Ярославец отправился в раздевалку и, по словам главного тренера, его повреждение выглядит как очень серьезное.

«Он сейчас в больнице, делают снимки, проверяют все, что необходимо. Это нарушение было одним из самых грязных и опасных, что я видел в последнее время»,— прокомментировал Боб Хартли.

11 октября ярославский «Локомотив» встретится со своим соперником по финалу Кубка Гагарина — челябинским «Трактором». Команды играли последний раз 5 сентября, на Кубке Открытия нового сезона КХЛ. Тогда победу одержал «Локомотив.

Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 20 очками.

Алла Чижова