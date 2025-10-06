«Локомотив» обыграл СКА со счетом 4:2

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч в Ярославле завершился со счетом 4:2.

Счет на 11-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. Увеличил преимущество форвард Александр Радулов, он забил с передачи капитана ярославцев Александра Елесина. В третьем периоде гостям все-таки удалось пробить вратаря Даниила Исаева: отличился Никита Дишковский, а за три минуты до конца основного времени и вовсе сравнять счет — забил Валентин Зыков. Но «Локомотив» сразу же ответил: шайбу забросил Максим Шалунов. Окончательный счет 4:2 установили хозяева — в пустые ворота забил защитник Мартин Гернат.

11 октября ярославский «Локомотив» встретится со своим соперником по финалу Кубка Гагарина — челябинским «Трактором». Команды встречались последний раз 5 сентября, на Кубке Открытия нового сезона КХЛ. Тогда победу одержала ярославская команда.

Алла Чижова