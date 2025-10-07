Экспорт российского угля в сентябре упал до минимума с апреля

Экспорт угля из России в сентябре снизился на 5% к августу, составив 17,1 млн тонн — минимальный показатель с апреля. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомился «Ъ». При этом поставки выросли на 22% в годовом выражении.

Основной объем отгрузок пришелся на порты Дальнего Востока, где цены на $7–20 за тонну выше, чем в западных портах. Крупнейшими покупателями стали Китай (7,8 млн тонн), Южная Корея (2,7 млн тонн) и Турция (1,2 млн тонн). Снижение поставок аналитики связывают с межсезоньем и созданием запасов в Китае перед «золотой неделей».

«В октябре на цены будет оказывать давление период межсезонья»,— прогнозирует директор ЦЦИ Евгений Грачев. Управляющий директор НРА Сергей Гришунин добавляет, что рентабельность поставок снижается из-за вынужденных дисконтов и растущей стоимости логистики. При этом эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов ожидает, что в IV квартале экспорт останется выше прошлогодних показателей.

