Стоимость биткоина впервые превысила $126 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув в 22:00 мск $126,09 тыс., следует из данных Binance.

По состоянию на 22:32 мск криптовалюта растет на 2,34%, до $125,6 тыс. Предыдущий рекорд биткоин обновил 5 октября.

Инвесторы массово вкладывают средства в рискованные активы из-за ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США, пишет The Wall Street Journal. Некоторые аналитики связывают рост стоимости биткоина с приостановкой работы правительства Соединенных Штатов.