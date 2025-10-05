Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Утром 5 октября биткоин обновил рекорд, превысив $125 тыс. Курс криптовалюты на бирже Binance достиг $125 689, превысив предыдущий максимум в августе ($124 500). Рост продолжается на фоне опасений приостановки работы правительства США.

Аналитики связывают рост биткоина с увеличением цен на американские акции. Инвесторы ищут безопасные активы, пока законодатели обсуждают финансирование федерального правительства, пишет Bloomberg News.

Президент США Дональд Трамп и его семья активно продвигают криптовалюты, что изменило позицию правительства США по отношению к этой индустрии. В июле Палата представителей приняла три законопроекта о криптовалютах, что также способствовало росту стоимости биткоина.