Затраты нефтегазовых компаний на IT выросли из-за импортозамещения

Стоимость IT-решений в нефтегазовом секторе России продолжает увеличиваться. Рост затрат связан с удорожанием серверов и активным импортозамещением, пояснил «Ъ» архитектор информационной безопасности UserGate Дмитрий Овчинников.

Уход иностранных вендоров и запрет на использование их продуктов на объектах КИИ вынудили компании экстренно менять IT-архитектуру. «Это требует значительных инвестиций в миграцию, интеграцию и адаптацию процессов»,— отметила директор по работе с госсектором IT-компании ELMA Полина Павлова.

По данным исследования Т1, многие компании уже перешли на российское ПО: 79% используют его для электронного документооборота, 73% — для защиты данных. Однако в таких областях, как управление жизненным циклом изделий (PLM/PDM) и цепочки поставок (SCM), западные решения сохраняют доминирование — их применяют 57% и 46% компаний соответственно.

Помимо импортозамещения и кибербезопасности направлениями вложений могут стать проекты, связанные с аналитикой, управлением данными и повышением эффективности производственных и бизнес-процессов

«Многие нефтегазовые компании сегодня инвестируют в ERP (ПО для управления бизнес-процессами), APS (система синхронного планирования производства) и HCM-системы, переходят к управлению на основе данных, автоматизируют планирование добычи, ремонтов, бюджетирования»,— рассказал коммерческий директор ROXIT Антон Колосов.

