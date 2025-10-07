Технологичная добыча

Российский нефтегазовый сектор стремительно наращивает цифровизацию, увеличив IT-инвестиции на 155%, до 135 млрд руб., за последний год и заняв третье место среди всех отраслей. Это вызвано двумя ключевыми факторами — импортозамещением и необходимостью усиления кибербезопасности на фоне растущих атак на стратегически важный ТЭК, обеспечивающий 20% ВВП страны. В 2026 году компании могут начать инвестировать в новые технологии, например генеративный ИИ.

“Ъ” ознакомился с исследованием «Пульс цифровизации» IT-холдинга Т1. Аналитики отмечают, что российские нефтегазовые компании нарастили инвестиции в IT в 2,5 раза за 2024 год. С объемом капиталовложений 135 млрд руб. отрасль вышла на третье место среди всех индустрий, уступив лишь финансовому сектору (1,2 трлн руб.) и транспортно-логистическому (276 млрд руб.). При этом затраты на IT в нефтегазовом секторе России выросли на 155%. В качестве финансовых приоритетов компаний нефтегазовой отрасли отмечены импортозамещение критических систем и кибербезопасность. Общие расходы более 261 тыс. российских компаний, от банков до розничной торговли, на цифровизацию в Т1 оценивают в 5,24 трлн руб.

Рост затрат в нефтегазовом секторе связан с удорожанием серверов и активным импортозамещением, объясняет архитектор информационной безопасности компании UserGate Дмитрий Овчинников.

Директор по работе с госсектором IT-компании ELMA Полина Павлова считает, что уход иностранных вендоров и запрет на использование их решений на объектах критической информационной инфраструктуры вынудили компании экстренно перестраивать IT-архитектуру и внедрять отечественные аналоги, а «это требует значительных инвестиций в миграцию, интеграцию и адаптацию процессов». Согласно исследованию Т1, многие компании уже перешли на российские программные продукты: 79% используют их для электронного документооборота, 73% — для защиты информации, а 49% — в управлении персоналом и складской логистикой. Однако в таких областях, как управление жизненным циклом изделий (PLM/PDM) и цепочки поставок (SCM), западные решения сохраняют доминирование — их используют 57% и 46% компаний соответственно, говорится в исследовании.

Повышенный интерес к информационной безопасности продиктован активностью злоумышленников за последний год, с которыми столкнулась, по данным аналитиков Т1, каждая пятая компания в отрасли. В этой связи 61% предприятий начали интенсивно внедрять защитные системы — наиболее популярными из них стали корпоративные VPN (75%), биометрическая аутентификация (72%) и средства шифрования (55%), говорится в исследовании. По словам госпожи Павловой, нефтегазовый сектор — одна из приоритетных целей для киберпреступников из-за его стратегической значимости, так как ТЭК обеспечивает около 20% ВВП России. При этом, добавляют в Т1, «если раньше атаки были в большей степени мотивированы финансовой выгодой, то сейчас доминируют политические интересы».

Помимо импортозамещения и кибербезопасности направлениями вложений могут стать проекты, связанные с аналитикой, управлением данными и повышением эффективности производственных и бизнес-процессов.

«Многие нефтегазовые компании сегодня инвестируют в ERP (ПО для управления бизнес-процессами), APS (система синхронного планирования производства) и HCM-системы, переходят к управлению на основе данных, автоматизируют планирование добычи, ремонтов, бюджетирования»,— говорит коммерческий директор консалтинговой компании ROXIT (входит в ГК «Корус Консалтинг») Антон Колосов. Также помимо этих направлений в 2026 году многие начнут пробовать новые технологии, например генеративный ИИ и цифровые двойники, чтобы улучшить работу в добывающей и обрабатывающей отраслях, считает Полина Павлова.

Марианна Голдобенкова