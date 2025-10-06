ХК СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ

Встреча хоккейного клуба СКА с «Локомотивом» (Ярославль) завершилась победой хозяев льда. Петербургская команда проиграла со счетом 2:4.

Счет игры на 12-й минуте открыл Максим Шалунов («Локомотив»). До конца первой 20-тиминутки команды больше не забивали. Александр Радулов увеличил отрыв ярославской команды от СКА на 30-й минуте встречи.

Более активным для обоих команд был третий период, им удалось забить по два гола: Никита Дишковский и Валентин Зыков (СКА), Максим Шалунов и Мартин Гернат («Локомотив»).

В конференции «Запад» чемпионата КХЛ СКА находится на девятом месте. Ярославский «Локомотив» разместился на первой строчке. В следующий раз петербургская команда сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Игра состоится 8 октября.

О том, как прошла игра СКА со «Спартаком» 3 октября, — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева