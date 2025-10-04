СКА удалился из игры

СКА продолжил серию неудач в чемпионате КХЛ, проиграв на этот раз в Москве «Спартаку» - 1:3. Это уже четвертое поражение армейцев в пяти последних матчах. И все, что происходит со СКА на этом этапе, напоминает кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки команд СКА и «Спартака» во время матча

Встреча со спартаковцами, принципиальными соперниками петербуржцев во все времена, была ровной до того момента, пока хозяева льда не забросили в течение одной минуты две шайбы. Это случилось на исходе второго периода. До этого СКА вел в счете 1:0 после подставления клюшки Валентина Зыкова под передачу Марата Хайруллина. Две шайбы, пропущенные следом, словно вырубили ток из армейского коллектива. Он вообще перестал функционировать. И, как перешли красно-белые на старте третьей двадцатиминутки в зону СКА, так и провели в ней все время до финальной сирены.

А случилось это потому, что гости стали хватать одно удаление за другим. В итоге их накопилось семь за матч, пять в заключительном периоде, это не считая того, что форвард Хайрулин получил к двум минутам за грубость еще две минуты за то, что резко ответил судьям на их решение. И провел в штрафном боксе четыре минут в самый решающий отрезок игры. Плюс ко всему в третьем периоде армейцы были наказаны за нарушение численного состава - в какой-то момент на площадку выскочило со скамейки больше игроков, чем положено. Ну то есть, вообще развалился весь командный механизм.

Практически все время последней трети матча команда Игоря Ларионова оборонялась, и по этой причине у нее почти не было шансов отыграться. Наоборот, «Спартак» провел третью шайбу, разыграв двойное большинство (впятером против троих). В концовке, когда гости были в меньшинстве, тренерский штаб команды из Петербурга снял вратаря, чтобы хотя бы в равных составах забросить шайбу, но мастерства не хватило. В итоге СКА прибавил к двум поражениям, которые он потерпел в домашних матчах от «Торпедо» (2:5, 2:3), еще и проигрыш «Спартаку». А всего, получается, из пяти последних дуэлей армейцы выиграли только одну – у «Сочи», аутсайдера Западной конференции (4:2). Было еще домашнее поражение от «Авангарда» (2:4).

Больше всего удручает, что из матча в матч повторяются одни и те же ошибки: потери шайбы, неправильные действия в обороне, отсутствие бросков. В игре со «Спартаком» армейцы нанесли 23 броска по воротам соперника, хозяева тревожили голкипера СКА Артемия Плешкова 44 раза. Теперь в этим всем недостаткам добавились нарушения правил - прямо, как было при Романе Ротенберге, предыдущем главном тренере СКА. Тот все время обещал все исправить, но ничего не исправлял, и поэтому его летом сняли и с поста главного тренера СКА, и с должности заместителя главы совета директоров клуба (сейчас Ротенберг работает в московском «Динамо», отвечает за молодежное направление).

Удаления СКА нельзя назвать систематическими, с этим компонентом все не так плохо у команды, если не считать последней игры со «Спартаком», но бросается в глаза, что нервы не выдерживают у лидеров команды. В матче с «Торпедо» фол в своей зоне совершил капитан СКА Сергей Плотников, за что арбитры назначили штрафной бросок в ворота армейской команды, и соперник сравнял счет. В игре со «Спартаком» удалялись Зыков, Хайруллин - игроки, на которых держится нынешний СКА. Потому что легионеры, приобретенные летом, пока не проявляют себя на высоком уровне, за исключением американского защитника Бреннана Менелла, который забросил 6 шайб и сделал 1 результативную передачу. Например, канадец Тревор Мерфи, самый результативный защитник прошлого сезона в составе «Сибири» с 58 очками (13 шайб + 45 передач), в 11 играх за СКА только однажды зажег красный свет за воротами соперника и сделал 4 «ассиста». Форвард Николай Голдобин, перешедший в СКА из «Спартака», забросил 2 шайбы в 11 матчах, в игре с красно-белыми у него было самое маленькое игровое время в команде. А молодежь, которую Игорь Ларионов привлек в состав, не может выручать в каждом матче. Ей надо окрепнуть. Когда в команде не так много мастеров высокого уровня или они по каким-то причинам находятся в тени, должна быть организованная игра для набора очков. Но и ее нет у СКА.

Вопросы к тренерскому штабу накапливаются, и на них надо будет давать ответы в ближайших матчах. 6 октября СКА играет в Ярославле против «Локомотива», обладателя Кубка Гагарина, а завершит выездную серию встречей с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 8 октября. Пока у армейцев - седьмое место в таблице «Запада».

Кирил Легков