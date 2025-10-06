При ударе БПЛА в Курской области пострадал велосипедист

Поселок Коренево Кореневского района повергся атаке БПЛА. Пострадал местный житель. В тот момент он ехал на велосипеде. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

У мужчины осколочные ранения ног. Его доставили в Курскую областную больницу.

В ночь на 6 октября над регионами России был сбит 251 беспилотник. Из них 34 дрона уничтожены в небе над Курской областью.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».