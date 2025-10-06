Силы ПВО за ночь сбили 251 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 34 БПЛА сбили над Курской областью, 30 — над Белгородской, 20 — над Нижегородской, 17 БПЛА — над Воронежской областью, 11 БПЛА — над Краснодарским краем. По восемь дронов уничтожили над Брянской и Тульской областями, четыре — над Рязанской областью, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по одному — над Липецкой и Московской областями. Еще 62 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, пять — над акваторией Азовского моря.

На подлете к Москве сбили один беспилотник, информации о пострадавших нет. В Воронежской области в одном из районов в результате падения обломков БПЛА временно отключено от электросети одно домовладение. В Брянской, Калужской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. В Липецкой области ночью объявляли угрозу атаки БПЛА.