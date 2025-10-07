Ушли с рынка без покупок

Минцифры предложило правительству окончательно отказаться от идеи централизованных госзакупок офисного и антивирусного программного обеспечения (ПО), сохранив их только для заказа Федеральным казначейством программ бюджетного учета. Закупки офисного ПО «для всех чиновников» формально признаны неудачным проектом из-за длительного оформления передачи прав на него конечным пользователям и приостановлены в 2021 году. После 2022 года единообразие в этой сфере уже достигнуто внедрением Минцифры облачных сервисов и единых требований к российскому ПО на рабочих местах в госорганах. В закупках же ПО для ведения бюджетного учета попытка сэкономить на «эффекте масштаба» сохранится, этим занимается казначейство, которое также закупает «для всех» в правительстве канцелярские товары.

Минцифры предложило оставить за Федеральным казначейством полномочия по централизованным закупкам специализированного ПО для бюджетного учета, одновременно избавив себя от устаревших требований по организации закупок для нужд правительства в секторе офисного и антивирусного ПО. Проект постановления правительства об этом министерство опубликовало на regulation.gov.ru.

Напомним, на предложение попытаться сэкономить за счет эффекта масштаба при централизованных закупках однотипных товаров правительство согласилось еще в 2018 году (процесс начался с пилотных закупок отдельными ведомствами канцелярии, см. “Ъ” от 9 января 2020 года, и расширялся пять лет, см. “Ъ” от 19 сентября 2024 года). В той же логике постановлением №658 от 8 июня 2018 года кураторство закупок «на всех» однотипного офисного ПО и программ обеспечения информационной безопасности было закреплено «по профилю» за Минцифры, а специализированного ПО для бюджетного учета — за казначейством.

Как следует из пояснительной записки, проект централизованных закупок офисных программ и антивирусов оказался неудачным: при первой реализации в 2019 году выяснилось, что соблюдение формальностей при передаче прав конечным пользователям занимает «длительное время», а мониторинга и ответственных за активацию купленных лицензий в ведомствах нет. В 2021 году же действие норм о централизации было приостановлено в связи с изменением требований к самому ПО, затем в 2022 году с российского рынка ушло значительное число поставщиков, а Минцифры активизировалось в реализации параллельного проекта по запуску для чиновников облачных сервисов, включающих и офисный софт. С тех пор «значительная часть ФОИВов начала использовать отечественное ПО, в связи с чем в дальнейшем ФОИВы могут осуществлять закупочные процедуры… самостоятельно» и полномочия Минцифры по централизации не нужны, говорится в документе.

В итоге поправки к постановлению 658 оставляют идею централизации закупок только ее инициатору — Федеральному казначейству, которое курирует «канцелярские» закупки, и только в части профильного «ПО для ведения бюджетного учета». Само такое программное обеспечение, по тексту постановления, включает в себя не только «пользовательские» программы и ПО, работающие на инфраструктуре, но и базы данных, работающие на серверах «защищенных» ЦОДов под контролем ФНС.

Как пояснили “Ъ” в Минцифры, «централизованные закупки офисного ПО были приостановлены и фактически не велись с 2021 года, так как уже на тот момент большинство ведомств перешло на российский софт», и нынешний проект постановления носит «технический характер». «Разработанный проект постановления предлагает отменить обязанность министерства заниматься централизованными закупками лицензий на офисное и антивирусное ПО для федеральных органов власти, так как в этом уже с учетом импортозамещения отечественным ПО нет необходимости»,— говорят в ведомстве. Впрочем, как отказ от экономии за счет централизации закупок (а значит, и от роста числа претендентов на госзаказ) уживается с жалобами правительства на невысокую конкуренцию разработчиков за IT-подряды после 2022 года, что вызвало резкий рост цен в этом секторе, остается не вполне понятным. Вероятно, объяснение лежит в плоскости предположений о том, что в рост цен де-факто заложена компенсация затрат российских разработчиков на импортозамещение в исполнении единственных поставщиков (см. “Ъ” от 6 октября). Однако в этом свете опасения рынка, что расширение полномочий ФАС по борьбе с «монопольным» повышением цен в IT-секторе будет использоваться для произвольного давления на конкретных поставщиков, выглядят уже вполне оправданными.

