США с ноября введут 25-процентные пошлины на импорт грузовиков

США с 1 ноября введут пошлины в 25% на грузовики средней и большой грузоподъемности, импортируемые из других стран. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Изначально господин Трамп заявлял, что тарифы вступят в силу 1 октября, однако срок был перенесен. Глава государства говорил, что мера вводится для защиты американских производителей грузовиков Peterbilt, Kenworth, Freightliner и Mack Trucks.

В апреле Минторг США провел расследование в отношении импорта грузовиков средней и большой грузоподъемности. В нем отмечалось, что «небольшое количество» иностранных компаний поставляют в США основную часть грузовиков.

С весны в США действуют пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Кроме того, Дональд Трамп ввел тарифы на импортируемые в страну лесоматериалы, мягкую и кухонную мебель и другие товары.