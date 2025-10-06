Водитель LADA Xray погиб в ДТП на трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в Ленобласти

В ночь на 6 октября автомобиль LADA Xray на 447-м км автодороги «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» столкнулся машиной марки Mercedes. В результате аварии погиб 56-летний водитель, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По информации полиции, автомобилист при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку, где столкнулся иномаркой. Водитель машины бренда LADA погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту аварии полицией проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленинградской области намерены снизить смертность в авариях в 1,5 раза.

Татьяна Титаева