Власти Ленобласти намерены снизить смертность в авариях в 1,5 раза

В Ленинградской планируют в 1,5 раза сократить показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Для этого предусмотрена концепция развития Центра безопасности дорожного движения до 2030 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Планы по сокращению числа смертей в ходе аппаратного совещания в правительстве Ленобласти представил глава комитета по дорожному хозяйству Седов Денис. Власти 47-го региона в ближайшие пять лет намерены разместить новые комплексы фотовидеофиксации; обеспечить участников аварий оперативной бесплатной юрпомощью.

Также запланирована установка десяти новых комплексов автоматизированного весогабаритного контроля грузового транспорта, разработка системы мониторинга транспортных потоков.

Татьяна Титаева