Путин созвонился с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в частности, затронули выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по нормализации обстановки в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил, что Россия выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на международно-правовой основе.

Господа Путин и Нетаньяху также выразили заинтересованность в поиске «переговорных развязок» по иранской ядерной программе и урегулированию в Сирии.

Накануне дня рождения главы государства Биньямин Нетаньяху выразил ему «самые добрые пожелания». Российский президент, в свою очередь, поздравил премьер-министра Израиля с наступлением еврейского торжества Суккот. Он посвящен памяти об исходе евреев из Египта, сейчас носит черты и аграрного праздника урожая.