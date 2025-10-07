Ввод торговых центров в российских регионах сократится на 11% к концу 2025 года

Объем ввода новых торговых центров в регионах России по итогам 2025 года может сократиться на 11% в годовом выражении, до 280 тыс. кв. м. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании IBC Real Estate, с которыми ознакомился «Ъ».

Основной прирост площадей сейчас обеспечивают объекты районного формата. В третьем квартале доля таких комплексов в общем объеме нового строительства достигла 96%, уточнила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Строительство районных торгцентров требует меньше инвестиций и сопряжено с низкими рисками», пояснила эксперт. Крупные же объекты сильно зависят от высокой ключевой ставки и роста себестоимости строительства, отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, это сдерживает девелоперов.

При этом качественные региональные объекты находят арендаторов. К моменту открытия или в течение года после него вакантными остаются 20–30% площадей, сообщила операционный директор сети торгово-развлекательных комплексов «Парк Хаус» Елена Енина. Она добавила, что стабильный трафик обеспечивают арендаторы из сферы общепита и развлечений. Объекты с плохой транспортной доступностью, по словам Павла Люлина, напротив, пустуют годами.

