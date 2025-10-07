Торговля смещается к центру

Объем нового строительства региональных торгцентров по итогам 2025 года может снизиться на 11% год к году. На горизонте ближайших лет сегмент торговой недвижимости в целом по стране будет демонстрировать заметное падение объемов ввода, ожидают эксперты.

К концу 2025 года объем нового строительства торговых центров в российских регионах может снизиться на 11% год к году, до 280 тыс. кв. м, прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate. Основной объем ввода в регионах России обеспечили объекты районного формата: в третьем квартале текущего года доля таких комплексов в общем объеме нового строительства составила 96%, подсчитала руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

По словам эксперта, возведение таких торгцентров требует небольшого объема инвестиций и имеет меньшие финансовые риски. В то же время крупноформатные торговые объекты более чувствительны к высокой ключевой ставке ЦБ и увеличению себестоимости строительства, поэтому девелоперы пока не торопятся с возведением таких комплексов, считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. В связи с этим, считает эксперт, объемы ввода торговой недвижимости в регионах на горизонте ближайших двух лет вряд ли смогут вырасти.

Между тем качественные региональные торгцентры хоть и с трудом, но заполняются арендаторами: к моменту ввода или в течение года после открытия вакантными остаются 30–20% площадей, отмечает операционный директор сети торгово-развлекательных комплексов «Парк Хаус» Елена Енина.

По ее словам, операторы торгцентров, которые подстраиваются под меняющийся потребительский спрос и размещают в своих комплексах арендаторов из сегмента общепита и развлечений, могут рассчитывать на стабильный трафик. При этом объекты со слабой транспортной доступностью и без якорных арендаторов долгое время остаются пустующими, добавляет Павел Люлин.

Ожидать роста объемов ввода торговых центров в регионах России не стоит, это связано с исчерпанием «отложенных» проектов и все еще высокой стоимостью заемного финансирования, считает Елена Енина. Сложившаяся в российских регионах тенденция отличается от показателей в Москве, где из-за низкой базы объемы ввода торгцентров по итогам 2025 года могут возрасти вдвое год к году, до 200 тыс. кв. м, и в Санкт-Петербурге, где в 2024 году не появилось ни одного нового объекта, в 2025 году появится 138 тыс. кв. м торговых площадей, уточняет госпожа Ногай. Кроме того, на рост нового строительства в этих городах влияет ввод крупных объектов, среди них торгцентр Avenue Sever на 60 тыс. кв. м в Москве и торгово-развлекательный комплекс Hollywood общей площадью 60 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге.

Из-за жесткой денежно-кредитной политики многие девелоперы предпочитали придержать ввод своих объектов, однако сейчас ситуация стала более благоприятной, что отразилось на росте объемов нового строительства, отмечает Павел Люлин.

Кроме того, рынок торговой недвижимости в Москве, в отличие от регионов, поддерживается программой мест приложения труда, в рамках которой жилые застройщики возводят коммерческую недвижимость для получения льгот, констатирует директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева.

Впрочем, темпы ввода вскоре замедлятся и в столице. По словам госпожи Ениной, рынок торговой недвижимости Москвы близок к насыщению, а свободных земель под строительство таких объектов осталось не так много. По данным консалтинговой компании CMWP, уже к концу 2026 года объем нового строительства торгцентров в целом по России снизится на 70% год к году, до 76 тыс. кв. м.

