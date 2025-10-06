Фон дер Ляйен предупредила депутатов, что вотум недоверия сыграет на руку России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящее голосование по вынесению ей вотума недоверия может сыграть на руку врагам блока. Как дала понять госпожа фон дер Ляйен, прежде всего она имеет в виду президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

«Это самый старый трюк в истории. Настроить европейцев друг против друга, попытаться ослабить нашу бдительность, пока мы воюем друг с другом,— сказала госпожа фон дер Ляйен (цитата по Reuters).— Это ловушка, и мы просто не можем в нее попасться».

Председатель ЕК также обратила внимание законодателей на «ликование» президента России Владимира Путина по поводу разлада в европейских институтах.

Пленарное заседание Европарламента (ЕП) с голосованиями сразу по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен состоится 9 октября. Это первый случай в истории, когда парламент будет голосовать по двум вотумам недоверия ЕК на одном пленарном заседании. Один вотум недоверия госпожа фон дер Ляйен получила от крайне правых партий, включая «Патриотов Европы». Депутаты обвиняют ее в коррупции и отсутствии прозрачности в рабочих процессах. В связи с этим упоминается скандал с закупкой вакцин Pfizer, когда председателя ЕК обвинили в сокрытии переписки с главой фармацевтической компании. Другой вотум выносят крайне левые, они обвиняют немку в подрыве зеленой повестки и в бездействии по ситуации в секторе Газа.

Это уже вторая попытка депутатов Европарламента за три месяца отстранить Урсулу фон дер Ляйен от должности. В июле она удержалась на посту, поскольку вотум не нашел поддержки в Европарламенте. Тогда 360 депутатов проголосовали против вотума, еще 175 — за, а 18 воздержались.

Подробнее о предыдущей попытке лишить главу ЕК своего поста — в материале «Ъ» «Вотум без доверия».

Анастасия Домбицкая