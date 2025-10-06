Bloomberg: ЕС может ввести санкции против рублевого стейблкоина А7А5

Евросоюз может ввести санкции против стейблкоина А7А5, который привязан к рублю. Это следует из документов, с которыми ознакомился Bloomberg.

Мера означает запрет для европейских компаний прямо или косвенно проводить транзакции с этой криптовалютой. Кроме того, ЕС планирует наложить ограничения на несколько банков России, Белоруссии и стран Центральной Азии, которые могут осуществлять операции с А7А5.

Стейблкоин был разработан платформой трансграничных переводов А7. Ее возглавляет молдавский бизнесмен Илан Шор. 30 сентября А7А5 получил статус цифрового финансового актива. Это дало возможность российским импортерам и экспортерам использовать его в качестве средства платежа для трансграничных расчетов. А7А5 привязан к рублю в соотношении один к одному и обеспечен рублевыми депозитами.