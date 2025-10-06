Хоккеист Коннор Макдэвид подпишет новый контракт с «Эдмонтон Ойлерс»

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид подпишет новый контракт с клубом, следует из поста игрока в социальных сетях. Срок и финансовые детали нового соглашения не уточняются.

«Наше приключение продолжается», — написал Макдэвид на своей странице в X, прикрепив несколько фотографий, на которых он запечатлен в форме «Ойлерс».

О вероятном продлении контракта «Эдмонтона» с 28-летним хоккеистом, которого клуб из провинции Альберта выбрал под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года и который считается одним из наиболее ценных игроков лиги, ранее сообщал телеканал Spotsnet. Его инсайдер Эллиотт Фридман уточнял, что «ожидается краткосрочное соглашение».

На счету Коннора Макдэвида 712 матчей и 1082 очка (361 гол + 721 передача) в регулярных чемпионатах НХЛ. В play-off он набрал 150 (44+106) баллов за 96 играх и дважды добирался до финала Кубка Стэнли, где его команда оба раза уступила «Флорида Пантерс». Канадец — один из шести игроков в истории НХЛ, которым покорялась планка в 150 очков за один регулярный сезон.

Из личных наград НХЛ у Макдэвида пять Art Ross Trophy (лучшему бомбардиру регулярного сезона), три Hart Memorial Trophy (самому ценному игроку регулярного сезона), один Conn Smythe Trophy (самому ценному игроку play-off), один Maurice Richard Trophy (лучшему снайперу регулярного сезона) и четыре Ted Lindsay Award (лучшему игроку регулярного сезона по версии хоккеистов).

Арнольд Кабанов