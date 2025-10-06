Макрон поручил Лекорню провести финальные переговоры с представителями партий

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил подавшему в отставку премьеру Себастьену Лекорню провести переговоры с представителями оппозиционных партий. Об этом сообщает канцелярия Елисейского дворца.

По мнению президента, это может помочь «стабилизировать обстановку» в стране после вспыхнувшего в минувшие выходные политического кризиса.

Себастьен Лекорню — пятый премьер Франции за последние три года — 5 октября представил состав нового правительства. Оно было сформировано спустя 26 дней после назначения премьера, а больше половины мандатов достались представителям прошлого правительства. Оппозиционные партии раскритиковали новый кабинет министров. Утром 6 октября Себастьен Лекорню объявил об отставке.

