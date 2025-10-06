«Ведомости»: ущерб по делу Абызова о мошенничестве превышает 300 млн рублей

Ущерб по делу бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова составляет более 300 млн руб. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.

6 октября суд арестовал Михаила Абызова на два месяца. Ему предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве с инвестициями АО «Российской венчурной компании». Экс-министр вину отрицает.

Это не первое дело против Михаила Абызова. В 2023 году его приговорили к 12 годам строгого режима по обвинению в мошенничестве, коммерческом подкупе и создании преступного сообщества.