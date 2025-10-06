Жители Петербурга и Ленобласти за сентябрь 460 раз пьяными сели за руль

В рамках профилактического мероприятия полиция зафиксировала 460 случаев вождения в нетрезвом состоянии на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рейд прошел в сентябре, уточнили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Свыше 170 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские также пресекли не менее 30 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сотрудники ГАИ составили административные протоколы в отношении нарушителей. Им грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления на срок до двух лет. Если же автомобилист снова сядет пьяным за руль, наступит уголовная ответственность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти намерены снизить смертность в авариях в 1,5 раза.

Татьяна Титаева