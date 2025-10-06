МВД завершило расследование о преступном сообществе экс-владельца банка «Югра»

Следователи МВД завершили расследование громкого уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) под руководством экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Как выяснил «Ъ», фигуранты обвиняются в хищении 58,6 млрд руб. от продажи 1,5 млн тонн нефти, добытой на арестованных активах компании «Русь-Ойл».

По версии следствия, после решения Генпрокуратуры обратить активы «Русь-Ойл» в доход государства для погашения налоговой задолженности в 169 млрд руб., сообщники Хотина заключили договор с «Транснефтью» и поставили нефть в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию. «Деньги ООО «Удачный» не получило, а добытый и реализованный объем нефти соответствовал его выручке»,— указывают в ведомстве. Сейчас Хотин и его предполагаемые подельники приступили к изучению 131 тома материалов дела.

Подробнее — в материале «Ъ» «МВД подготовило второй том собрания преступлений банкира Хотина»