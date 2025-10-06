Петербург станет одной из площадок для эксперимента по проверке ОСАГО через камеры

Москва и Санкт-Петербург станут городами для проведения эксперимента по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры фотовидеофиксации нарушений. Его запуск ориентировочно намечен на 1 ноября, сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Деталями запуска он поделился в ходе парламентских слушаний по совершенствованию закона об ОСАГО, передают «Известия». Москва и Петербург выбраны ввиду дороговизны транспортных происшествий. Господин Аксаков предложил распространить эксперимент также на Чувашию, так как регион как раз и предложил этот эксперимент, продвигает его.

Согласно законопроекту, автомобилиста будут штрафовать не более одного раза в сутки при фиксации камерами машины без полиса ОСАГО. В дальнейшем с водителей могут взиматься штрафы за каждое зафиксированное нарушение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи полисов ОСАГО в Петербурге выросли на 30% во втором квартале 2025 года.

Татьяна Титаева