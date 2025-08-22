Продажи полисов ОСАГО в Петербурге выросли на 30% во втором квартале года

По итогам второго квартала текущего года в Петербурге и Ленинградской области было оформлено на 30% больше полисов ОСАГО, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За указанный период средняя стоимость полиса ОСАГО в двух регионах снизилась на 10%, составив 6711 рублей. Средний возраст застрахованных автомобилей также незначительно уменьшился — до 12,1 года.

В пятерку наиболее популярных моделей авто для оформления ОСАГО в Петербурге и Ленобласти вошли Kia Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan.

Средний возраст водителя составил 42 года, соотношение водителей по полу — 63% мужчин и 37% женщин.

В целом по РФ самый высокий прирост продаж полисов ОСАГО во II квартале 2025 года был зафиксирован в Москве и Московской области — 31%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленинградской области из-за отсутствия полисов ОСАГО из реестра исключили 440 автомобилей такси.

Андрей Цедрик