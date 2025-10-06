В деле экс-владельца банка «Югра» Хотина собрали более 130 томов

«Ъ» стало известно об окончании расследования уголовного дела против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Его обвиняют в хищении 60 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества. Всего СКР собрал по делу 131 том, теперь их изучают подсудимый и его предполагаемые сообщники.

Дело против банкира возбудили в феврале прошлого года. По версии следствия, в ноябре 2022 года злоумышленники узнали, что Генпрокуратура планирует обратить в доход государства активы ГК «Русь-Ойл» (принадлежали господину Хотину) для погашения долгов на более чем 169 млрд руб. Согласно иску, суд запретил ГК добычу нефти и ограничил сделки с ней.

После этого мошенники обманули гендиректора ООО «Удачный» Алексея Кочкина и заключили в декабре 2022 года договор о транспортировке нефти с ПАО «Транснефть». В результате с 2022 по 2024 год отгрузили более 1,5 млн тонн нефти. Всю ее продали в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию, а вырученные деньги Алексей Хотин и сообщники присвоили себе. Ущерб превысил 58,6 млрд руб.

Никита Черненко