В Дагестане подпольные майнеры похитили электроэнергию на 14 млн рублей

В дагестанском селе Унцукуль пресекли работу незаконной майнинг-фермы. Ее владельцы похитили 1,3 млн кВт•ч электроэнергии на сумму около 14 млн руб. Об этом сообщили ТАСС в «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»).

Криптоферма была выявлена 2 октября. На одном из ее объектов нашли 58 устройств для добычи криптовалюты. Оборудование изъято до выяснения обстоятельств. Возбуждено уголовное дело.

По информации источников «РИА Новости», из-за этой майнинг-фермы 2 октября произошла перестрелка в селе Унцукуль. Мужчина, устроивший стрельбу, был работником районных электросетей. Правоохранители нашли у него оборудование для майнинга.

По версии следствия, 2 октября несколько человек из-за личной неприязни выстрелили в 26-летнего жителя села и скрылись. Были ранены еще два человека. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.