МВД: шесть человек участвовали в перестрелке в дагестанском селе

В перестрелке в дагестанском селе Унцукуль участвовали шесть человек. Конфликт произошел не в школе №1, а на прилегающей к учебному заведению территории. Участники конфликта — взрослые люди, сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что при перестрелке ранены трое. Их доставили в центральную районную больницу. Детей среди пострадавших нет.

По данным ТАСС, конфликт произошел из-за старой ссоры. Чтобы решить проблему, односельчане пошли к своему знакомому, проживающему недалеко от школы. Вскоре конфликт перерос в драку, а затем в перестрелку. Как минимум один человек был вооружен травматическим пистолетом. Трех подозреваемых в стрельбе ищет полиция.