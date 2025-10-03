В Дагестане возбудили уголовное дело после перестрелки в селе Унцукуль

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконному приобретению оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, 2 октября 2025 года на улице Магомедова в селе Унцукуль между местными жителями произошел конфликт. Фигуранты дела несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в 26-летнего односельчанина, после чего скрылись в неизвестном направлении. Затем подозреваемые прибыли к больнице в Унцукуле, дождались потерпевшего и перед входом в медучреждение произвели не менее пяти выстрелов в потерпевшего и еще двух жителей села, причинив им проникающие огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Правоохранители смогли установить личность одного из нападавших, сейчас он находится в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, отмечают в СК.

Личности еще двух подозреваемых устанавливаются.

Константин Соловьев