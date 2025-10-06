Финляндия может ввести пошлины на весь российский импорт

Финляндия намерена ввести пошлины в отношении всего российского импорта. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по итогам встречи с главой МИД Польши в Варшаве, передает агентство Reuters.

6 октября в Варшаве прошли переговоры министров иностранных дел Финляндии и Польши Элиной Валтонен и Радославом Сикорским. Встреча состоялась на полях ежегодной Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению. В своей речи на конференции Элина Валтонен обвинила Россию в нарушении международного права, посягательстве на принципы, лежащие в основе Хельсинкского Заключительного акта, а также «нападении на само человечество».

Ранее в МИД РФ сообщили, что как минимум пятерым экспертам, которые планировали принять участие в конференции, аннулировали уже выданные визы. В Москве эти действия посчитали нарушением Польшей своих обязательств перед ОБСЕ. Министр иностранных дел Финляндии тем временем сообщила, что в этом году в конференции участвует рекордное количество участников – почти 1,9 тыс. человек.

Анастасия Домбицкая