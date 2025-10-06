Захарова предложила перенести мероприятия ОБСЕ из Польши в другую страну

В МИД России предложили перенести мероприятия гуманитарного измерения Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) и штаб-квартиру Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) из Польши в другую страну. С таким предложением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в связи с аннулированием властями Польши виз российских экспертов, планировавших участвовать в мероприятии по линии ОБСЕ в Варшаве.

Как сообщили в ведомстве, как минимум пятерым экспертам, которые планировали принять участие в «Варшавской конференции по человеческому измерению», аннулировали уже выданные визы. Как утверждают в пресс-службе, представители российских неправительственных организаций (НПО) получили уведомление об аннулировании их виз прямо накануне вылета в Варшаву.

В Москве считают, что своими действиями Польша нарушает обязательства перед ОБСЕ. В МИД напомнили о пунктах Московского документа СБСЕ 1991 года, Хельсинкского документа СБСЕ 1992 года и Будапештского документа СБСЕ 1994 года, в которых говорится о праве участников НПО доводить мнения до правительств всех государств-участников организации.

Аннулирование Польшей виз общественников из России, полагают в Москве, должно убедить государства в необходимости начать переговорный процесс о переносе штаб-квартиры БДИПЧ и всех крупных официальных мероприятий ОБСЕ из Польши.

Анастасия Домбицкая