Даниил Медведев вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае

18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в четвертый круг проходящего в Шанхае турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «мастерс». Призовой фонд соревнований составляет почти $9,2 млн.

В матче третьего круга Медведев со счетом 6:3, 7:6 (7:5) обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину, занимающего 20-е место в рейтинге ATP. 28 сентября теннисисты встречались во втором раунде турнира ATP 500 в Пекине. Победа также осталась за россиянином.

Следующим соперником Даниила Медведева станет 19-летний американец Лернер Тьен, которому россиянин уступил в текущем сезоне уже дважды: на Australian Open и проходившем на прошлой неделе турнире в Пекине (этот матч не был доигран, Медведев снялся).

Турнир в Шанхае завершится 12 октября. Действующим победителем является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в этом году не смог преодолеть третий круг, отказавшись продолжать борьбу из-за травмы.

