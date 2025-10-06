Глава Духовного собрания мусульман предостерег от провокаций после попытки взрыва синагоги

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов предупредил о возможности провокаций на религиозной почве. Он призвал отвечать на них пресечением радикализма и разъяснительной работой с верующими.

«К огромному сожалению, в мире все чаще практикуются методы нарушения спокойствия и безопасности страны путем преступных с точки зрения закона и совести действий в религиозных объектах»,— сказал представитель духовенства РБК. По его словам, поджоги мечетей и спиливание крестов, подкладывание свиных голов и нападки на синагоги — это «один и тот же почерк», принадлежащий провокаторам, желающим расшатать стабильность государства.

Сегодня ФСБ сообщила о пресечении терактов в городской синагоге в Красноярске и в здании Еврейской религиозной общины в Пятигорске. В первом случае задержаны двое выходцев из страны Центрально-Азиатского региона. Во втором — россиянин, рассчитывавший поджечь здание общины. У него изъяты бутылки с зажигательной смесью и два ножа.