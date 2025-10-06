ФСБ предотвратила теракты в синагогах в Красноярском и Ставропольском краях

В Красноярском и Ставропольском краях предотвращены теракты на еврейских культовых объектах, сообщила ФСБ. По ее данным, атаки планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации.

В Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они, по версии спецслужбы, планировали привести в действие самодельное взрывное устройство в городской синагоге. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и содействии террористической деятельности.

В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджог в здании Еврейской религиозной общины. У него изъяты бутылки с зажигательной смесью, два ножа, а также средства связи, содержащие переписку «с зарубежным координатором преступной деятельности». Возбуждено дело о приготовлении к теракту.

В марте ФСБ сообщила о предотвращении теракта в подмосковной синагоге. В августе в Обнинске задержали двух подростков за попытку поджечь синагогу.