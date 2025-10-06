Новое дело экс-министра Абызова связано с инвестициями Российской венчурной компании
Тверской райсуд Москвы арестовал экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова на 2 месяца (до 6 декабря). Ему вменяют мошенничество с инвестициями АО «Российской венчурной компании» (РВК). Подсудимый уже отбывает срок по ряду статей УК РФ.
Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
На заседании Михаил Абызов назвал новые обвинения беспочвенными и необоснованными. Он отметил, что вкладывал через РВК деньги в другие компании «как и многие другие инвесторы» и не мог иметь отношения к хищению средств. По его словам, инвестиции в венчурную компанию «оказались неликвидны», за что его должны признать потерпевшим по делу.
О новом деле против Абызова «Ъ» сообщил 2 октября. Экс-министр с 2023 года отбывает 12 лет строгого режима. Тогда Преображенский райсуд Москвы признал его виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и коммерческом подкупе. Кроме того, Абызову назначили штраф в 80 млн руб.
В 2024 году по делу о мошенничестве с инвестициями РВК приговорили члена правления общества Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Тогда суд установил, что фигуранты похитили 1,3 млрд руб. под видом инвестиций в проекты американской компании Alion Energy Inc. Подсудимым назначили по 6 и 5,5 года соответственно.
