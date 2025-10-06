Мерц: в Германии нет места антисемитизму

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил президенту Израиля Исааку Герцогу, что в Германии не может быть места антисемитизму. Немецкое правительство, по его словам, сделает все для того, чтобы евреи могли жить в Германии в безопасности, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя итоги телефонного разговора.

По словам Фридриха Мерца, ФРГ будет отстаивать существование и безопасность Израиля. Он назвал это «сущностью германо-израильских отношений и выражением непреходящей исторической ответственности».

Представитель правительства также сообщил, что канцлер провел встречу с руководителем Центрального совета евреев в Германии Йозефом Шустером. На ней обсуждались «меры по борьбе с антисемитизмом и укреплению еврейской жизни в Германии».

Фридрих Мерц также также выразил надежду, что соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе может быть достигнуто в течение ближайших нескольких дней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии. Как считают в Берлине, переговоры в Египте теперь должны привести к скорейшему заключению соглашения.

Накануне второй годовщины трагедии 7 октября 2023 года Египет принял у себя делегации Израиля и радикальной группировки «Хамас», чтобы обсудить освобождение израильских заложников и урегулирование ситуации в секторе Газа. В рамках непрямых консультаций, к которым присоединились дипломаты США, Египта и Катара, обсуждается первая фаза соглашения, которая касается возвращения всех израильских заложников, освобождения палестинских заключенных и линии отвода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «От сектора Газа отводят "Железные мечи"».

Анастасия Домбицкая