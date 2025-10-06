От сектора Газа отводят «Железные мечи»

Накануне второй годовщины трагедии 7 октября 2023 года Египет принял у себя делегации Израиля и радикальной группировки «Хамас», чтобы обсудить освобождение израильских заложников и урегулирование ситуации в секторе Газа. Встреча была созвана после того, как эмиссары «Хамаса» одобрили общие контуры плана президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта и заморозке двухлетней израильской кампании «Железные мечи». В рамках непрямых консультаций, к которым присоединились дипломаты США, Египта и Катара, обсуждается первая фаза соглашения, которая касается возвращения всех израильских заложников, освобождения палестинских заключенных и линии отвода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Израильские солдаты на границе с сектором Газа (сентябрь 2025 года)

Фото: Ammar Awad / Reuters Израильские солдаты на границе с сектором Газа (сентябрь 2025 года)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Первый раунд переговоров об урегулировании двухлетнего конфликта в Газе начался в понедельник, 6 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх на побережье Красного моря. Как заявил накануне в соцсети Truth Social Дональд Трамп, непрямые консультации между Израилем и «Хамасом», к которым подключились посредники из США, Египта и Катара, посвящены техническим вопросам будущей сделки.

«Мне сообщили, что первый этап (реализации плана.— “Ъ”) должен быть завершен на этой неделе, и я прошу всех двигаться быстрее,— призвал американский лидер.— Я продолжу следить за этим многовековым "конфликтом"». По его словам, стороны должны соблюдать временные рамки, иначе «последует массовое кровопролитие».

Запуск переговорного процесса стал возможен после того, как «Хамас» 3 октября официально одобрил основные положения инициативы Дональда Трампа по урегулированию.

Движение заявило, что готово к возвращению Израилю всех живых и погибших заложников общим числом 48 человек, захваченных два года назад. Вопросы о разоружении «Хамаса» и его уходе от власти в секторе будут обсуждаться на более позднем этапе. И хотя группировка выдвинула свои уточнения по многим пунктам готовящейся сделки, Дональд Трамп интерпретировал ее позицию как признак готовности к заключению мирного соглашения. А чуть позже американский лидер сообщил, что Израиль согласился снизить интенсивность боевых действий и отвести свои части к заранее обозначенной линии на территории сектора.

Добиться одобрения со стороны Израиля было непросто, утверждают источники Axios. По их словам, после получения ответа от «Хамаса» Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху, чтобы поделиться хорошей новостью. «Биби (прозвище Нетаньяху.— “Ъ”) сказал Трампу, что тут нечему радоваться и что это (формальное согласие боевиков.— “Ъ”) ничего не значит,— рассказал Axios американский чиновник, осведомленный о содержании телефонного разговора.— Трамп ответил: "Я не знаю, почему ты всегда такой чертовски негативный. Это победа. Прими ее"». Разговор был очень напряженным, говорит собеседник Axios. После того как господин Трамп публично призвал Израиль остановить удары по Газе, Нетаньяху был вынужден уступить.

В ночь на 4 октября глава израильского генштаба Эяль Замир созвал специальное совещание командного состава и приказал готовиться «к реализации первой фазы плана Трампа по освобождению заложников».

Все операции ЦАХАЛа на территории сектора Газа с этого дня были переведены в режим «активной обороны». Как подчеркнул на совещании генерал Замир, дислоцированные в Газе армейские части по-прежнему «должны сохранять высокую бдительность и осторожность», а также быть готовыми к «быстрому реагированию для нейтрализации любой угрозы».

В рамках переговоров «Хамас» потребовал, чтобы вся военная деятельность Израиля в секторе Газа, включая полеты разведывательных дронов, была приостановлена на время процесса передачи заложников, а он может занять почти неделю, говорят источники эмиратского издания The National в группировке. В «Хамасе» утверждают, что из-за боев не могут восстановить связь с некоторыми группами «на земле», которые отвечают за похищенных. Отдельная проблема — извлечь тела погибших израильтян из подземных тоннелей.

Кроме того, в рамках обменных раундов «Хамас» добивается освобождения известных палестинских террористов, включая Марвана Баргути — радикала, приговоренного в Израиле к пяти пожизненным срокам за теракты. Группировка хочет, чтобы Израиль не мог отказывать в освобождении заключенных, осужденных по особо тяжким статьям.

В то же время «Хамас», по словам собеседников The National, демонстрирует гибкость в таком важном вопросе, как разоружение, предусмотренное планом Трампа. Так, он якобы готов передать наступательное оружие (ракеты и дроны) египетским посредникам. Под вопросом, однако, остается то, готов ли «Хамас» сдать стрелковое оружие, на чем категорически настаивает израильская сторона.

Делегацию «Хамаса» в Шарм-эш-Шейхе возглавил глава группировки в Газе Халил аль-Хайя — израильтяне пытались ликвидировать его в ходе ударов по Катару 9 сентября, но он выжил.

Реальная степень его влияния на вооруженное крыло «Хамаса», действующее в секторе, неизвестна. По словам источников внутри группировки, сейчас иерархия «Хамаса» полностью нарушена, и боевики низшего звена могут не подчиниться «режиму тишины» в случае его согласования. «Те, кто все еще борется,— это, безусловно, самые опасные боевики, которых "Хамас" видел за последние годы,— заявил другой источник The National внутри группировки.— Каждая ячейка выбирает своего лидера, и между этими ячейками практически нет контактов». По словам собеседников издания, этот актив может продолжить атаки на ЦАХАЛ, что угрожает сорвать переговоры.

Нил Кербелов