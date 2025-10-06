Зеленский предложил обойти вето Венгрии для вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан несправедливо ограничивает возможность вступления страны в Евросоюз. По словам украинского президента, в качестве решения этого вопроса можно попытаться изменить процедуру голосования.

«Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без. Это выбор народа Украины. Изменение процедуры — это значит найти путь, как без. Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии просто тормозит этот процесс»,— сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом. Он призвал усилить давление на венгерского премьера, если процедуру вступления в ЕС не изменят.

Украина подала заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Страна получила статус кандидата, но Венгрия продолжает выступать против членства Украины. Для принятия этого решения требуется согласие всех 27 членов Евросоюза.

Как сообщала Financial Times, Еврокомиссия предложила скорректировать правила объединения и начать работу с Украиной по переговорным «кластерам». Они позволяют привести законодательство страны—кандидата в соответствие с правилами ЕС в различных сферах. По нынешним правилам для перехода к этому этапу также требуется единогласное решение всех членов ЕС.

Лусине Баласян